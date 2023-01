Cały czas trwają poszukiwania Juliana Sandsa. W akcję włączył się syn aktora. W górach znaleziono samochód

Syn włączył się w poszukiwania Juliana Sandsa

Brytyjski aktor Julian Sands zaginął tydzień temu w piątek. Wówczas rodzina, około 19:30 lokalnego czasu, poinformowała o kłopotach z nawiązaniem kontaktu z artystą, który wyruszył na wędrówkę na Mount Baldy niedaleko Los Angeles, gdzie mieszka filmowa gwiazda.

Jak poinformował portal "Dailymail", w akcję poszukiwawczą włączył się jego syn - Henry - który, tak jak ojciec, uwielbia górskie wędrówki. Przyleciał on we wtorek do Londynu i postanowił odtworzyć trasę, jaką mógł wybrać rodzic, ale niestety, z powodu tragicznych warunków atmosferycznych, musiał porzucić swoje poszukiwania.

Pogoda nie ustępuje i działania ratowników muszą ograniczać się w głównej mierze do śledzenia trasy poprzez drony i helikoptery.