Chciała z 6-latka wypędzić diabła. Ciało było owinięte w szmatę, a matka mówiła, że Bóg kazał jej wypędzić z niego demony

Kobieta skierowała policjantów do sypialni i tam znaleźli martwe dziecko. Było owinięte w tkaninę, z odsłoniętą twarzą. Paulynice wyznała śledczym, że nie ma kontroli nad swoim „naczyniem” – odnosząc się do swojego ciała. Twierdziła, że ​​„Bóg/Ojciec” powiedział jej, co ma robić.