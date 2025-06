Chmura pyłu z Sahary o długości 3200 kilometrów zbliża się do Teksasu i Florydy w Stanach Zjednoczonych Kazimierz Sikorski

Wiele miejsc na świecie, nie tylko Stany Zjednoczone czekają trudne chwile. Nur Photo/East News

Wirująca szara mgła zmusiła wielu ludzi do zamknięcia domów, aby zablokować piasek osiadający na każdej powierzchni w Portoryko. Winowajcą jest 3200-kilometrowy pióropusz pyłu zdmuchnięty z Sahary w Afryce i wysłany przez Atlantyk, gdzie dotrze do Florydy i może nawet do Teksasu pod koniec tygodnia.