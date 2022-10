Co to znaczy lmao? Pełne wyjaśnienie skrótu lmao, czyli laughing my ass off Radzim Gaudenty

Co oznacza lmao? Kolejnymi skrótami w internecie są: lol, rotfl pixabay

Co to znaczy lmao? Oto pełne wyjaśnienie skrótu popularnego w internetowym slangu. Jeśli coś co widzisz w internecie cię strasznie rozbawiło to możesz swobodnie stosować.