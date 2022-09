Czy Baltic Pipe obniży ceny gazu? Ekspert tłumaczy

- Wszystko wskazuje na to, że – według dostępnych danych – w 2023 roku przez ten gazociąg przepłynie 6 mld metrów sześciennych gazu. Oczywiście wartość ta może się jeszcze zwiększyć poprzez zakontraktowanie dalszych dostaw przez PGNiG - podkreśla.

- Dywersyfikacja, której elementem jest Baltic Pipe, stanowi fundament, na którym budujemy nasze bezpieczeństwo energetyczne w sytuacji, gdy pozbywamy się dostaw gazu z Rosji. Gazociąg Baltic Pipe został wybudowany po to, byśmy mogli bezpiecznie zakończyć kontrakt jamalski, który został zerwany przez Rosję w kwietniu tego roku - wskazuje w rozmowie z portalem i.pl Jakub Wiech.

- Wszystkie opłaty składające się na rachunek za prąd w 2023 roku będą na poziomie stawek z roku 2022 - powiedziała we wtorek Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska podczas porannej rozmowy w…

Baltic Pipe już otwarty. "Odbiorcy indywidualni na pewno to odczują"

Jednocześnie Wiech przypomina, że otwarty we wtorek Baltic Pipe to było już trzecie podejście do tego projektu.