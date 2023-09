Czy będą braki prądu 22.09 w mazowieckim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w mazowieckim 22.09? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w mazowieckim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat mławski Parcele Łomskie 1, 1/a, 2, 4, 7/A, 10, 14.

22.09 od godz. 8:00 do 12:00 powiat płocki Kosino 27A, 28, 29, 32, 33, 35, 39/1, 39/2, 40, 43, Kosino-135/1, Kosino-150/1, Kosino-82/3, Kosino-82/6, Radzanowo ulica Płocka .

22.09 od godz. 9:15 do 13:15 powiat płoński Kruszewie 7, 39/1.

22.09 od godz. 8:30 do 14:30 Siekluki 1, 1/A, 1/c, 1A.

22.09 od godz. 8:30 do 14:30 Kluczewo 2, 3, 18/a, 85/1, 87/3, 89/19, Szerominek ulica Zachodnia , 24/9 , 24/14, 24/8.

22.09 od godz. 8:30 do 14:30 powiat nowodworski Nasielsk ulica 11 Listopada 1.

22.09 od godz. 8:15 do 14:15 Secymin Polski, dz 81/19,81/20,80/3

29.09 od godz. 9:00 do 15:00

Wincentówek, ul. Słoneczna, ul. Radosna, ul. Spacerowa, ul. Sosnowa, ul. Dębowa, ul. Lipowa, ul. Droga Kościelna, ul. Piaskowa, Michałów, ul. Szkolna, Mała Wieś przy Drodze, 1, 1A, Teofile, Gać, Nowy Wilków, 10, 10A , 55D, Rybitew, leśniczówka, Stanisławów, 61B, 62C, 63A, 63C, 63D, 63E, 63G, 64A, 68, 69, 70, Nowa Mała Wieś, 29, 30, 31, 31A, 31B, 32, 32A-F, 33, 33A-C, Nowe Gniewniewice, 21, 22, 22A, 23, 23A, 24, Leoncin, ul. Szkolna, ul. Parkowa, ul. Brzozowa, ul. Polna 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 22, ul. Sadowa 10A, ul. Partyzantów 44B, ul. Podleśna, ul. Zacisze, ul. Miła, ul. Widna, ul. Słoneczna

28.09 od godz. 8:00 do 12:00 powiat grodziski Bolesławek, nr 1 - 10, ul. Nad Potokiem

22.09 od godz. 8:00 do 14:00

Ojrzanów, ul. Kresowa, ul. Przygody

25.09 od godz. 8:00 do 14:00 Jastrzębnik, ul. Zimozielona, ul. Ziołowa

25.09 od godz. 8:00 do 14:00 Osowiec, ul. Kręta, ul. Grabowa

26.09 od godz. 8:00 do 15:00 Wycinki Osowskie, ul. Brzozowa, ul. Letniskowa

29.09 od godz. 8:00 do 14:00 Wężyk

2.10 od godz. 8:00 do 14:00 Izdebno Nowe, od 1 do 38, Kraśnicza Wola, nr. 39,39A,40,40A,40B,42,43,43A

26.09 od godz. 8:00 do 9:00 Izdebno Nowe, od 1 do 38, Kraśnicza Wola, nr. 39,39A,40,40A,40B,42,43,43A

26.09 od godz. 17:00 do 18:00 Grodzisk Mazowiecki, ul. hetm. S. Żółkiewskiego, ul. gen. J. Dwernickiego 1, 3, 5

27.09 od godz. 9:00 do 11:00 Adamowizna, ul. K. Szoslanda, ul. Żubrowa, ul. Łosia, Gogola 39, ul. Daniela, ul. Ciepła

27.09 od godz. 13:00 do 15:00

powiat żyrardowski Grabce Józefpolskie, ul. Ogrodowa, ul. Żyrardowska, Mszczonów, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego

22.09 od godz. 8:00 do 13:00 Żyrardów, ul. Bielnikowa nr 7 - 9, ul. Karola Dittricha nr 3 ,10

25.09 od godz. 8:00 do 15:00 Jesionka, ul. Ekologów, ul. Dębowa, ul. Leśna, ul. Przejazdowa

26.09 od godz. 8:00 do 14:00 Tartak Brzózki, ul. Jaśminowa, ul. Magnoliowa, ul. Polna, ul. Przy Stawach, ul. Wiejska

27.09 od godz. 8:00 do 15:00 Mszczonów, ul. Dywizjonu 303, ul. Pogorzałki

28.09 od godz. 8:00 do 14:00 Aleksandrów, od nr 96 do nr 101, Dminin, nr 79

26.09 od godz. 8:30 do 10:30 Aleksandrów, od nr 82 do nr 95

26.09 od godz. 11:30 do 13:30

Aleksandrów, od nr 68E do nr 81 i nr 58C

26.09 od godz. 14:30 do 16:30

Aleksandrów, od nr 10 do nr 20

27.09 od godz. 8:30 do 10:30 Aleksandrów, od nr 1 do nr 8, Strzyżew, nr 4, 5, 8, 8A, 138, 143, Wagram, 5A

27.09 od godz. 11:30 do 13:30 powiat garwoliński Żelechów, ul. Bocianów, ul. Puszczy

22.09 od godz. 8:00 do 16:00 Żelechów, ul. Kościelna, ul. Piaskowa

26.09 od godz. 8:00 do 16:00 Żelechów, ul. Prywatna, ul. Koralowa

26.09 od godz. 8:00 do 15:00 Żelechów, ul. Krokusowa, ul. Polna, ul. Rodzinna

28.09 od godz. 8:00 do 14:00 Budki, od 58 do 61

28.09 od godz. 8:00 do 12:00 Mościska

22.09 od godz. 8:00 do 13:00 powiat zwoleński Zwoleń, ul. Targowa Bulwar Targowy nr 1 do nr 34 , Targowa nr 20 do nr 45 , Żeromskiego nr 1 , + DINO + Gabinet Weterynaryjny + BIMAR + CRL Sp. Z.o.o. + AGROTECH + ARTFI, ul. Żeromskiego Bulwar Targowy nr 1 do nr 34 , Targowa nr 20 do nr 45 , Żeromskiego nr 1 , + DINO + Gabinet Weterynaryjny + BIMAR + CRL Sp. Z.o.o. + AGROTECH + ARTFI, ul. Bulwar Targowy Bulwar Targowy nr 1 do nr 34 , Targowa nr 20 do nr 45 , Żeromskiego nr 1 , + DINO + Gabinet Weterynaryjny + BIMAR + CRL Sp. Z.o.o. + AGROTECH + ARTFI

22.09 od godz. 7:00 do 12:00

Zwoleń, ul. Żeromskiego Żeromskiego nr 52 do nr 66 , i od nr 74 do nr 95 , Lawendowa nr 4 , Pionkowska nr 4 do nr 66 , Armi Krajowej nr 4 do nr26 , Wojska Polskiego nr 114 , 115 , 117 , 117A + AUTO-SERVICE + MARROM + Skład Budowlany + ORLEN + NETTO, ul. Armii Krajowej Żeromskiego nr 52 do nr 66 , i od nr 74 do nr 95 , Lawendowa nr 4 , Pionkowska nr 4 do nr 66 , Armi Krajowej nr 4 do nr26 , Wojska Polskiego nr 114 , 115 , 117 , 117A + AUTO-SERVICE + MARROM + Skład Budowlany + ORLEN + NETTO, ul. Pionkowska Żeromskiego nr 52 do nr 66 , i od nr 74 do nr 95 , Lawendowa nr 4 , Pionkowska nr 4 do nr 66 , Armi Krajowej nr 4 do nr26 , Wojska Polskiego nr 114 , 115 , 117 , 117A + AUTO-SERVICE + MARROM + Skład Budowlany + ORLEN + NETTO, ul. Wojska Polskiego Żeromskiego nr 52 do nr 66 , i od nr 74 do nr 95 , Lawendowa nr 4 , Pionkowska nr 4 do nr 66 , Armi Krajowej nr 4 do nr26 , Wojska Polskiego nr 114 , 115 , 117 , 117A + AUTO-SERVICE + MARROM + Skład Budowlany + ORLEN + NETTO

22.09 od godz. 7:00 do 12:00

Sydół, Betoniarnia

26.09 od godz. 8:00 do 14:00 Sycyna Południowa, Sycyna nr 239

26.09 od godz. 8:00 do 14:00 Sydół, Sydół Dan-Pal

26.09 od godz. 8:00 do 14:00 Wólka Szelężna

27.09 od godz. 8:00 do 14:00 Bartodzieje, Bartodzieje Kolonia;, Olszowa, Wola Goryńska, Wolska Dąbrowa

27.09 od godz. 8:00 do 14:30 powiat kozienicki Garbatka-Letnisko, ul. Henryka Sienkiewicza od nr 35 - 70, ul. H. Lewandowicz Publiczna Szkoła Podstawowa Gimnazjum Dom nauczycie, ul. Rynek Sklep - Stokrotka

23.09 od godz. 8:30 do 15:30 Małęczyn, ul. Radomska nr 91a,91b,91e,89b,dz 123/1,dz 150/4;

22.09 od godz. 9:00 do 15:00 Małęczyn, ul. Radomska 91a, 91b, 91e, 89b, działki 123/1, 150/4

22.09 od godz. 9:00 do 15:00 powiat białobrzeski Podlesie Duże, od nr 1 do 51 Podlesie Małe 1, 2, Grabowy Las

25.09 od godz. 8:00 do 14:00

Bobrek, nr domu od 1 do 55 Bobrek Kol nr 1 do 12, Odbiorcy zasilani ze staci Bobrek 3, Broncin, Odbiorcy zasilani ze staci Bobrek Podgaj

26.09 od godz. 8:00 do 14:00 Białobrzegi, Kolonia Bialobrzegi od nr 49 do nr 72

26.09 od godz. 8:00 do 11:00 Mała Wieś

29.09 od godz. 8:00 do 14:00 Wojciechów, nr 20 dz. 141; 21A;

28.09 od godz. 9:00 do 15:00 Romanów, dz. 5/13, 5/11, 5/10, 5/3;

29.09 od godz. 9:00 do 12:00 Adamów, ul. Targowa, os. Tęcza 1,2,3 ., ul. Malinowa, ul. Księdza Kanonika Szymona Grzymały, ul. Spółdzielcza Oczyszczalnia, ul. Słoneczna, Zakępie, od 49 do 93 i dz. 268/4 (ZK: 08z05180), Bielany Duże, od 24 do 29

22.09 od godz. 7:30 do 9:00

Adamów, ul. Targowa, os. Tęcza 1,2,3 ., ul. Malinowa, ul. Księdza Kanonika Szymona Grzymały, ul. Spółdzielcza Oczyszczalnia, ul. Słoneczna, Zakępie, od 49 do 93 i dz. 268/4 (ZK: 08z05180), Bielany Duże, od 24 do 29

22.09 od godz. 18:30 do 20:00 powiat lipski Zemborzyn Pierwszy, Zemborzyn Nowiny od nr 33 do nr 45

25.09 od godz. 8:00 do 15:00 Lipsko, ul. Jędrzeja Śniadeckiego Lipsko ul. Śniadeckiego 7 oraz 9, ul. Czerwiakowskiego 2, garaże, ul. Rafała Czerwiakowskiego Lipsko ul. Śniadeckiego 7 oraz 9, ul. Czerwiakowskiego 2, garaże

27.09 od godz. 8:00 do 14:00 Ciepielów, ul. Batalionów Chłopskich Ciepielów: ul. Batalionów Chłopskich od Nr domu 1 do Nr domu 5, ul. Czachowskiego od nr domu 19 do nr domu 126, ul. Wiosenna od Nr domu 1 do Nr domu 2A, ul. Słoneczna od Nr domu 13 do nr domu 17, Ośrodek zdrowia, hydrofornia, ul. Czachowskiego Ciepielów: ul. Batalionów Chłopskich od Nr domu 1 do Nr domu 5, ul. Czachowskiego od nr domu 19 do nr domu 126, ul. Wiosenna od Nr domu 1 do Nr domu 2A, ul. Słoneczna od Nr domu 13 do nr domu 17, Ośrodek zdrowia, hydrofornia, ul. Słoneczna Ciepielów: ul. Batalionów Chłopskich od Nr domu 1 do Nr domu 5, ul. Czachowskiego od nr domu 19 do nr domu 126, ul. Wiosenna od Nr domu 1 do Nr domu 2A, ul. Słoneczna od Nr domu 13 do nr domu 17, Ośrodek zdrowia, hydrofornia, ul. Wiosenna Ciepielów: ul. Batalionów Chłopskich od Nr domu 1 do Nr domu 5, ul. Czachowskiego od nr domu 19 do nr domu 126, ul. Wiosenna od Nr domu 1 do Nr domu 2A, ul. Słoneczna od Nr domu 13 do nr domu 17, Ośrodek zdrowia, hydrofornia

28.09 od godz. 8:00 do 14:00

Lipsko, ul. 1 Maja Lipsko ul. Solecka od nr 6 do nr 86 oraz nr 99 oraz ul. 1-go Maja od 68 do 70, ul. Solecka Lipsko ul. Solecka od nr 6 do nr 86 oraz nr 99 oraz ul. 1-go Maja od 68 do 70

28.09 od godz. 8:00 do 14:00 powiat radomski Suskowola, Suskowola nr domów 193-185

27.09 od godz. 7:30 do 14:30 Siczki, nr dz 13/26,dz 13/33,dz 13/6;

25.09 od godz. 9:00 do 15:00 Goryń, od nr 33 do 69A; dz. 383/1; 385/1; dz. 796; dz. 1006;, Mąkosy Stare, od nr 47 do nr 129 ;Dom Weselny Mąkosy Stare; Kościół; Wieża;, Lewaszówka, nr 1 do 16;

26.09 od godz. 8:00 do 14:30 Zalesice-Kolonia, nr 34-40F i 41A-47; dz. 565, 580, 582, 588, 590/2;

27.09 od godz. 8:00 do 14:30

Polany, od nr 1 do 49;, Wodociąg; Marianów;, Pomorzany, nr 65 do 100A;

28.09 od godz. 8:00 do 14:30 Wesołówka, od nr 1 do nr 16

27.09 od godz. 10:00 do 12:00 Maksymilianów

25.09 od godz. 6:00 do 14:00 powiat grójecki Pniewy, Wólka Załęska

25.09 od godz. 8:00 do 14:00 Pniewy, Wólka Załęska

26.09 od godz. 8:00 do 14:00 Lewiczyn, Zaborów, Zaborówek

27.09 od godz. 8:00 do 14:00 Lewiczyn, Zaborów, Zaborówek

28.09 od godz. 8:00 do 14:00 Laski

29.09 od godz. 9:00 do 13:00 Zaborów, ul. Leśna od nr 37 do nr 68, 36, ul. Wiosenna od nr 25 do nr 42,, ul. Willowa 6

28.09 od godz. 8:30 do 14:30

Radom Radom, ul. Świętego Brata Alberta dz. 315/2 (myjnia samochodowa)

22.09 od godz. 9:00 do 12:00

Radom, ul. Świętego Brata Alberta działka 315/2 - myjnia

22.09 od godz. 9:00 do 12:00 Radom, ul. Piotrówka 7 i 10

25.09 od godz. 9:00 do 12:00 Radom, ul. Brzustowska nr 50f i 50g;

25.09 od godz. 9:00 do 12:00 Radom, ul. Sadkowska nr. 17

28.09 od godz. 8:00 do 17:00 powiat miński Tomaszów, Śniadków, Dąbrówka Zabłotnia, od nr 90 do 94;, Ruda Wielka, od nr 1 do 15B;, ul. Wrzosowa, ul. Graniczna, ul. Kolejowa, ul. Różana, ul. Kalinowa, ul. Jaśminowa, ul. Sosnowa od nr 1 do 25;, ul. Kościelna od nr 16 do 30;, ul. Akacjowa od nr 19 do 37;, ul. Leśna od nr 11 do 30;, ul. Wierzbicka od nr 12 do 136;, ul. Jodłowa od nr 1 do 15;, ul. Kwiatowa nr 2;, ul. Grabowa, Błędów, od nr 20G do 24B;, Rzeczków, nr 17;18;18A;19;

29.09 od godz. 8:00 do 14:00

Pustelnik

28.09 od godz. 9:00 do 13:00 powiat ostrołęcki Kordowo, od 19 do 53, ul. Królewska 19, 19A, 19B, 32.

22.09 od godz. 8:30 do 12:30 Kleczkowo, ul. Kwiatowa 1, 2, 6

25.09 od godz. 8:30 do 11:30 Troszyn

25.09 od godz. 9:00 do 13:00 Kleczkowo, ul. Bielawska 9, 11, 13, 15, 20

25.09 od godz. 11:00 do 14:30 Kadzidło, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Ogrodowa, ul. Kościuszki, ul. Jaśminowa, ul. Trasa Mazurska od 30 do 34

26.09 od godz. 8:00 do 12:00

Teodorowo, ul. Nowowiejska 23, ul. Zielone Wzgórze

26.09 od godz. 9:00 do 13:00 Krysiaki, od 1 do 9, 74,75,81

26.09 od godz. 13:30 do 16:30 Niedźwiedź, od 13 do 17

26.09 od godz. 13:30 do 16:30

Łątczyn, od 49A do 58

27.09 od godz. 8:00 do 12:00 Krysiaki, od 11 do 73

27.09 od godz. 8:00 do 11:00 Surowe, od 38 do 46

27.09 od godz. 8:15 do 12:15 Tobolice, od 14 do 38A

27.09 od godz. 9:00 do 13:00 Krysiaki, od 22 do 44

27.09 od godz. 10:30 do 13:30 Krysiaki, od 45 do 51

27.09 od godz. 13:30 do 16:30 Krysiaki, od 52 do 60

28.09 od godz. 8:00 do 11:00 Płoszyce, 78, 81,

28.09 od godz. 8:30 do 11:30 Jurgi

28.09 od godz. 8:30 do 12:30 Krysiaki, od 65 do 75

28.09 od godz. 10:30 do 13:30 Warmiak, od 1 do 27

28.09 od godz. 13:30 do 16:30

Antonia

29.09 od godz. 8:00 do 11:00 Dudy Puszczańskie, od 22 do 43

29.09 od godz. 10:30 do 13:30 Dudy Puszczańskie, od 1 do 21

29.09 od godz. 13:30 do 16:30 Rostki

26.09 od godz. 9:00 do 13:00 powiat przasnyski Leszno, od 105 do 168

22.09 od godz. 9:00 do 13:00 Rawki, od 18 do 23

26.09 od godz. 9:00 do 13:00 Chorzele, ul. Cmentarna od 1 do 23

26.09 od godz. 9:00 do 13:00 Chorzele, ul. Cmentarna od 1 do 23

27.09 od godz. 9:00 do 13:00

Leszno, ul. Błońska 67A 69, 71, 73,

27.09 od godz. 8:30 do 13:30 Ostrołęka Ostrołęka, ul. Polna 18, ul. Starowiejska 2, 2a, 2c, ul. Wiejska od 6 do 46 i 51

26.09 od godz. 8:00 do 12:00

Ostrołęka, ul. Orła Bielika 5, 5A, 7A, ul. gen. Zygmunta Padlewskiego od 35A do 57, 59, ul. Kazimierza Piotrowskiego 12, 13, 14, 15

29.09 od godz. 8:30 do 12:30 powiat makowski Kołaki

26.09 od godz. 8:15 do 12:15 Kołaki

26.09 od godz. 11:30 do 14:30 Maków Mazowiecki, ul. Wincentego Witosa od 3 do 22, ul. Czesława Miłosza od 1 do 14.

27.09 od godz. 9:00 do 11:30 Maków Mazowiecki, ul. Polna

27.09 od godz. 9:00 do 13:00 Szlasy-Łozino, od 18 do 30

28.09 od godz. 9:00 do 13:00 powiat ostrowski Dąbrówka, od 1 do 45

28.09 od godz. 8:30 do 11:30 Ostrów Mazowiecka, ul. Władysława Broniewskiego 109-117

22.09 od godz. 9:00 do 13:00 Ostrów Mazowiecka, ul. Legionowa

25.09 od godz. 9:00 do 13:00

Sulęcin Włościański

25.09 od godz. 9:00 do 13:00 Ostrów Mazowiecka, ul. Stanisława Duboisa

26.09 od godz. 8:00 do 9:00 Ostrów Mazowiecka, ul. Stanisława Duboisa

26.09 od godz. 13:00 do 15:00 Zgorzałowo

27.09 od godz. 9:00 do 13:00 Kańkowo, Zawisty Podleśne

28.09 od godz. 9:00 do 13:00 Zawisty Podleśne

29.09 od godz. 9:00 do 13:00 Prostyń

29.09 od godz. 9:00 do 14:00 powiat ciechanowski Gąski

28.09 od godz. 8:30 do 11:30

powiat siedlecki Wodynie, ul. Ogrodowa od nr 7 do nr 13, ul. Siedlecka nr od nr 69 do nr 79( w tym stacja paliw), ul. Wodna nr 1 i 9 oraz Oczyszczalnia Ścieków

22.09 od godz. 9:00 do 11:00 Żelków-Kolonia, ul. Akacjowa nr 57,61,65, ul. Dębowa od nr 18 do nr 29

23.09 od godz. 11:00 do 15:00

Pruszyn-Pieńki, ul. Siedlecka nr 10, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 27B, 30, 32, 34, 40, 44, 48, 32A, ul. Sosnowa nr 54

25.09 od godz. 9:00 do 13:00 Golice, Zk06z09124,Zk06z05999

25.09 od godz. 9:00 do 13:00 Olszyc Włościański, ZK nr 06z12020

26.09 od godz. 9:00 do 13:00 Pruszyn-Pieńki, ul. Wrzosowa nr 2,5,7, ZK nr 1756, 3800, ul. Łosicka od nr 2 do nr 10 oraz nr 146, ul. Siedlecka 146

26.09 od godz. 9:00 do 13:00 powiat gostyniński Teodorów, od nr 1 do nr 17, Laski, od nr 29 do nr 39

25.09 od godz. 12:30 do 14:30 Teodorów, od nr 18 do nr 42

25.09 od godz. 15:00 do 17:00 Sokołów, ul. Wspólnoty Wiejskiej 1 - 11, ul. Rodzinna 39a - 68

28.09 od godz. 9:00 do 11:00

powiat otwocki Józefów, od 2 do 46

26.09 od godz. 9:00 do 13:00 Józefów, od nr 2 do nr 45

26.09 od godz. 10:00 do 12:00 Józefów, od nr 47 do 96B

27.09 od godz. 12:30 do 14:30 Piaski

28.09 od godz. 9:00 do 13:00 Siedlce Siedlce, ul. Janowska Zk nr 06z06414

27.09 od godz. 10:00 do 14:00

powiat żuromiński Łazy, nr 292, 292A, 292B,, Aleksandrów, od nr 62 do nr 66

27.09 od godz. 14:30 do 16:30 powiat węgrowski Łochów, ul. Żytnia, ul. Aleja Węgrowska, ul. Spokojna, ul. Świerkowa, ul. Parkowa, ul. Bolesława Prusa, ul. Cicha, ul. Ludwika Waryńskiego, ul. Jana Kazimierza, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Kolejowa, ul. 1 Maja, ul. Adama Mickiewicza

22.09 od godz. 8:00 do 10:00

Łochów, ul. Aleja Węgrowska 36-108

22.09 od godz. 10:00 do 15:00 Tchórzowa, 18-25

22.09 od godz. 11:00 do 14:00 Węgrów, ul. Karola Szamoty, ul. Jana Pawła II

22.09 od godz. 11:30 do 15:00 Łochów, ul. Żytnia, ul. Aleja Węgrowska, ul. Spokojna, ul. Świerkowa, ul. Parkowa, ul. Bolesława Prusa, ul. Cicha, ul. Ludwika Waryńskiego, ul. Jana Kazimierza, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Kolejowa, ul. 1 Maja, ul. Adama Mickiewicza

22.09 od godz. 15:00 do 17:00 Gwizdały

25.09 od godz. 6:00 do 14:00 Wilczogęby

25.09 od godz. 6:00 do 14:00 Łochów, ul. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Szkolna

25.09 od godz. 6:00 do 14:00 Sadoleś

25.09 od godz. 6:00 do 14:00 Sekłak

26.09 od godz. 9:00 do 13:00 Żeleźniki

26.09 od godz. 9:00 do 14:00

Węgrów, ul. Grudzie I

27.09 od godz. 7:00 do 8:30 Węgrów

27.09 od godz. 7:00 do 8:30 Węgrów, ul. Brzozowa, ul. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, ul. Al. Partyzantów, ul. Szeroka, ul. Słoneczna, ul. Grudzie I, ul. Grudzie II, ul. Grudzie III, ul. Nowiny, ul. Gdańska, Poszewka

27.09 od godz. 8:30 do 13:00

Karczewizna

27.09 od godz. 9:00 do 13:00 Nojszew

29.09 od godz. 9:00 do 13:00 Księżyzna

29.09 od godz. 9:00 do 13:00 powiat wyszkowski Długosiodło, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego, ul. Spacerowa, ul. Leśna, ul. Sosnowa, ul. Obrońców Ojczyzny, ul. Stanisława Moniuszki, ul. Targowa

22.09 od godz. 9:00 do 13:00 Długosiodło, ul. Czwórki

22.09 od godz. 9:00 do 14:00 Ochudno

25.09 od godz. 8:00 do 13:00

Barcice

25.09 od godz. 9:00 do 14:00 powiat wołomiński Wujówka

22.09 od godz. 9:00 do 13:00 Urle

25.09 od godz. 6:00 do 14:00 Nowiny

27.09 od godz. 7:00 do 8:30 Wola Rasztowska

27.09 od godz. 9:00 do 13:00 Ząbki, ul. Powstańców 68, 68A, 68B/1, 68B/2, 68C, 68D, 68F, 68G, 68H, 68J, 68K, 68L, 68M, 68N, 68P, 70A, 70F, 70G, 70H, 70J, 70K, 72D, 72E, 72F, 72G, 72H, 74, 74A, 74B, 74C, 76D, 74EB, 74EC, 74F, 74G, 74H, 74I, 74J, 74K, 74L, 74M

22.09 od godz. 8:30 do 12:30 Kobyłka, ul. Krzywa 5, ul. Nadmeńska 15, 15, 5C

22.09 od godz. 9:00 do 13:00 Ząbki, ul. Hansa Christiana Andersena 43

28.09 od godz. 8:30 do 12:30 powiat sokołowski Patrykozy

25.09 od godz. 9:30 do 10:00

Patrykozy, Ruciany, Wyszomierz, Ruda-Kolonia, Patrykozy-Kolonia

25.09 od godz. 10:00 do 15:00 Patrykozy

25.09 od godz. 15:00 do 15:30 Kamieńczyk, ul. Różana, ul. Warszawska, ul. Jana Kilińskiego

26.09 od godz. 9:00 do 13:30 Seroczyn-Kolonia

27.09 od godz. 8:00 do 12:00 Kamieńczyk, ul. Plac Sportowy, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Rynek Tadeusza Kościuszki, ul. Wojska Polskiego, ul. Adama Mickiewicza

27.09 od godz. 9:00 do 13:30

Sokołów Podlaski, ul. Pogodna, ul. Boczna, ul. Radosna

28.09 od godz. 8:00 do 12:30 powiat warszawski zachodni Ożarów Mazowiecki, ul. Graniczna, ul. Wincentego Witosa, ul. Stefana Żeromskiego 1 A, ul. Duchnicka, ul. Zielna

22.09 od godz. 8:00 do 14:00 Duchnice, ul. Architektów nr 11,13,17

25.09 od godz. 9:00 do 13:00 Domaniewek Pierwszy, ul. Południowa

29.09 od godz. 9:00 do 11:00

powiat przysuski Komorów, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego od numeru 1 do 15

22.09 od godz. 8:30 do 14:30 powiat pruszkowski Brwinów, ul. Parzniewska od nr. 3 do 41, ul. Pszczelińska od nr. 20 do 41 b, ul. Piastowska, ul. Niecała, ul. Gardenii

25.09 od godz. 8:30 do 14:30 Kanie, ul. Szarży, ul. Niecała, ul. Krótka

25.09 od godz. 9:00 do 11:00 Kanie, ul. Szkolna, ul. Kolejowa, ul. Małej Łąki, ul. Bławatków

25.09 od godz. 9:00 do 11:00 Brwinów, ul. Komorowska, ul. Graniczna, ul. Modrzewiowa, ul. Orla, ul. Krańcowa, ul. Pruszkowska

25.09 od godz. 12:30 do 14:30 Otrębusy, ul. Stokrotki, ul. Tulipanowa, ul. Pszczelińska

25.09 od godz. 13:00 do 15:00 Żółwin, ul. Południowa 15, Wspólna 2, 1A

26.09 od godz. 8:30 do 14:30

Kanie, ul. Strefowa od nr 5 do nr 32, ul. Różana 1,2, ul. Kwiatowa 2,4,6, ul. Szczęsna 1,2,2A,4,4A,

26.09 od godz. 8:30 do 14:30 Brwinów, ul. Wiosenna, ul. Akacjowa

26.09 od godz. 9:00 do 11:00 Kanie, ul. Kryniczna 7-25, Hydrofornia

26.09 od godz. 9:00 do 11:00 Brwinów, ul. Piaskowa 2, 4

26.09 od godz. 10:00 do 14:00

Brwinów, ul. Stefana Woydy

26.09 od godz. 13:00 do 15:00 Otrębusy, ul. Poziomki

26.09 od godz. 13:00 do 15:00 Owczarnia, ul. Motyla 3

27.09 od godz. 8:00 do 13:00 Otrębusy, ul. Świerkowa, ul. Malinowa, ul. Lipowa, ul. Jesionowa, ul. Poziomki od nr 20, ul. dr. Mariana Piaseckiego, ul. Borówki, ul. Tarniny

27.09 od godz. 9:00 do 11:00 Otrębusy, ul. Wandy, ul. Ziemowita, ul. Piasta, ul. Piękna, ul. Pogodna, ul. Słowiańska, ul. Natalińska, ul. Karolińska

27.09 od godz. 13:00 do 15:00

Koszajec, od numeru 12 do 28 i od numeru 15a do 25

28.09 od godz. 8:30 do 14:30 Pruszków, ul. Ogrodowa od nr 1 do nr 51, ul. Franciszka Brzezińskiego od nr 1 do nr 11,, ul. Długa 14, ul. Hortensji od nr 1 do nr 26, ul. Słoneczna, ul. Górna od nr 1 do nr 10,, ul. Narodowa od nr 23 do nr 39

29.09 od godz. 8:30 do 14:30 Kanie, ul. Strefowa 1A,2,3,3A,3B,4,6,6A,6B,, ul. Wiosenna od 1 do 9, ul. Nadarzyńska od nr 31 do nr 44, Akacjowa 1,2,3,4,5, Poranna 5,6,6A

29.09 od godz. 8:30 do 14:30 Piastów, ul. Mikołaja Reja, ul. Juliana Tuwima, ul. Wincentego Witosa

29.09 od godz. 8:30 do 14:30 Otrębusy, ul. Zachodnia 9

29.09 od godz. 10:00 do 14:00

Domaniew, ul. Królowej Śniegu cała ulica

29.09 od godz. 12:30 do 14:30 Domaniew, ul. Muminków, ul. Baśniowa 22 - 67, ul. Rusałki, ul. Pięknej i Bestii, ul. Złotej Rybki, ul. Kota Filemona 1

29.09 od godz. 13:00 do 15:00

powiat legionowski Legionowo, ul. Władysława Reymonta 1, ul. Juliusza Słowackiego 8, 8C, 10, 21, 25, 27, 29, 35, 35A

22.09 od godz. 7:00 do 13:00 Chotomów, ul. Bagienna od 1 do 14, ul. Partyzantów 6, 6A, 8, 13, 15, 15A, 17, 19, 21, 23, ul. Kościelna 5, 5A

22.09 od godz. 8:00 do 14:00 Rembelszczyzna, ul. Skośna

26.09 od godz. 10:00 do 14:00 Chotomów, ul. Partyzantów 18, 20, 22, 22A, 22B, 24, 24/4, od 29 do 45

28.09 od godz. 8:00 do 14:00

Zegrze, ul. Radziwiłłowska garaże, ul. prof. Janusza Groszkowskiego 1A, garaże

29.09 od godz. 9:00 do 13:00 Borowa Góra, ul. Nasielska od 9 do 39A, ul. Kameralna, ul. Pastelowa, ul. Poprzeczna, ul. Dzikiej Róży

29.09 od godz. 9:00 do 13:00 Borowa Góra, ul. Brzozowa, ul. Dereniowa, ul. Długa 85, 85A-C, 86, 86A-C, 93, 95, 95A, 96, 96A, 97, 124, 126, 126B, 128, 128A, 130, 132, 132A, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 150A, 150B, 152, 154, 156, 158, 158A, 158B, 160, 162, ul. Róży Wiatrów, ul. Dzikiej Róży, ul. Raj, Sąsiedzka, Hiacyntowa, ul. Borówkowa 21, 21A-D, 23, 23A, 25, 26, 28, 30, 32, 34, ul. Kameralna, ul. Lipowa, ul. Mazurska, ul. Nasielska od 1 do 32, 35, 37, 39, 39A, ul. Pastelowa, ul. Poprzeczna, ul. Przygody, ul. Sosnowa, ul. Warszawska 24, ul. Zegrzyńska 8D, 38, Dosin, od 1 do 97, ul. Brzozowa, Lipowa, Poprzeczna, ul. Nagietkowa, ul. Oliwkowa, ul. Rumiankowa, ul. Zegrzyńska 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 30, 34, 34D, 36, 40, 48, 48F, 50, 52, 54, 56, 60, ul. Zielona, Stasi Las, ul. Cicha

29.09 od godz. 9:00 do 11:00

powiat sochaczewski Arciechów, ul. Flory, ul. Starych Dębów, ul. Bukietowa, ul. Pod Świerkami, ul. Jastrzębia, ul. Migdałowa, ul. Dąbrowiecka, ul. Ogólna, ul. Kapitańska, ul. Okrąglica, ul. Bosmańska, Konsularna, Niemena

22.09 od godz. 8:00 do 14:00 Arciechów, ul. Orzechowa 7

26.09 od godz. 10:00 do 14:00

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

