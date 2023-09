Czy Wołodymyr Zełenski boi się, że traci Polskę? Wymijająca odpowiedź prezydenta Ukrainy

Wymijająca odpowiedź Wołodymyra Zełenskiego

W Gabinecie Owalnym doszło do spotkania Zełenskiego z prezydentem Stanów Zjednczonych - Joe Bidenem.

"Jestem wdzięczny polskiemu narodowi, polskiemu społeczeństwu. To wszystko” - odpowiedział Wałkuskiemu.

Komisja Europejska wysłała do Polski, Węgier i Słowacji listy w związku ze sporem z Ukrainą przed Światową Organizacją Handlu. To reakcja na przedłużenie embarga przez te kraje wobec ukraińskiego…

Spór o embargo na ukraińskie zboże

W odpowiedzi władze w Kijowie poinformowały o złożeniu skargi do Światowej Organizacji Handlu (WTO), co zostało potwierdzone przez przedstawiciela organizacji.

Do dalszej wymiany zdań pomiędzy politykami dochodziło na forum publicznym. Premier Ukrainy zagroził m.in. embargiem na część produktów z Polski, co spotkało się ze stanowczą reakcją ze strony Mateusza Morawieckiego.

"Przestrzegam władze ukraińskie - jeżeli będą eskalować konflikt, to będziemy dokładać kolejne produkty do zakazu wwozu na terytorium Polski" - powiedział w środę w Polsat News premier Mateusz Morawiecki, pytany o zapowiedź ukraińskiego embarga m.in. na niektóre polskie warzywa.

Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji został wprowadzony przez Komisję Europejską na początku maja 2023 roku w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo ograniczenia obowiązywały do 5 czerwca, a następnie zostały przedłużone do połowy września. Embargo zniesiono 15 września na podstawie postanowienia KE.