Dariusz Joński, kandydat do PE, odpowiada na pięć pytań portalu i.pl

Polacy obawiają się napływu migrantów związku z przyjęciem paktu migracyjnego. Czy te obawy są słuszne? Jeśli tak, to co trzeba w tej kwestii zrobić w PE?

Pakt migracyjny nie będą dotyczyły Polski. W tej chwili rozpoczynają się negocjacje i Polska ma dwa lata na to, aby skorzystać z punktu czwartego paktu. Twórcy tego dokumentu wzięli pod uwagę również kraje, które w ostatnim czasie przyjęły bardzo dużo migrantów. Między innymi Polskę, która przyjęła kilka milionów uchodźców z Ukrainy. W związku z tym Polska będzie z tego zwolniona. Najbliższe dwa lata w Parlamencie Europejskim są po to, żeby podjąć wszelkie rozmowy i negocjacje, aby Polska skorzystała z możliwości nie brania udziału w pakcie migracyjnym. Dla takich krajów jak nasz, jest specjalny zapis, który umożliwia zwolnienie. Powiem więcej – gdyby nie stracone ostatnie lata, to dawno już by to było załatwione. Dlatego, że rząd Morawieckiego mógł już wcześniej to ustalić, gdyby nie wojny dyplomatyczne z Brukselą. Co więcej – Polska mogła nawet liczyć na środki finanse za to, że pomogła tak wielu rodzinom z Ukrainy. Jednak poprzedni rząd wolał prowadzić wojnę z Brukselą. Zresztą, robi to do dzisiaj, mówiąc, że „Bruksela i Berlin to najwięksi wrogowie Polski”. Mam nadzieję, że ta polityka PiS zostanie odrzucona przez Polaków w najbliższą niedzielę.