Do kiedy stosować nawozy na gruntach ornych? W określonych przypadkach termin może być wydłużony OPRAC.: Katarzyna Zawada

W jakich sytuacjach można dłużej stosować nawozy? pixabay.com/barskefranck

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych, np. nadmiernego uwilgotnienia gleby czy wystąpienia suszy, możliwe jest stosowanie nawozów naturalnych na gruntach ornych do 30 listopada. Resort zaznaczył jednak, że są to określone przypadki, graniczny termin wysiewu nawozów naturalnych stałych (m.in. obornika) na gruntach ornych ustalony został do 31 października.