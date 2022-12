Dobre, złe i brzydkie zachowania celebrytów w 2022 roku. Czego powinny wstydzić się gwiazdy?

Rok 2022 zostanie zapamiętany jako ten, w którym zmarła Elżbieta II. Biorąc pod uwagę wojnę na Ukrainie, kryzys wpływający na wzrost kosztów utrzymania, a także zawirowania polityczne i gospodarcze, nie było to łatwe 12 miesięcy. A co działo się w świecie gwiazd? Przypominamy największe wpadki oraz sukcesy światowych celebrytów.

Ten rok obfitował w celebryckie triumfy i skandale. To rok, który przyniósł nam proces znany jako Wagatha Christie, Prince of Pegging na Twitterze, Brooklyna Beckhama uczącego skomplikowanej sztuki robienia ginu z tonikiem na TikToku oraz rozstanie Pete'a Davidsona i Kim Kardashian. Magiczny rok dla utalentowanych ludzi, robiących bardzo głupie rzeczy i przypomnienie, że niektóre z najważniejszych historii tego roku nie dotyczą polityki i gospodarki, a w głównych rolach nie występują w nich poważni ludzie w garniturach.

Oni pokazali się z dobrej strony

Taylor Swift

Pomijając drobną wpadkę z Ticketmasterem, która może, ale nie musi, doprowadzić do działań w sprawie regulacji monopoli, 33-letnia Taylor Swift miała wspaniały rok. Pomimo bycia "geriatryczną" gwiazdą popu (tak mówi o sobie artystka), pobiła wiele rekordów sprzedaży i streamingu, otrzymała honorowy doktorat od NYU i była pierwszą osobą w historii, która zajęła wszystkie 10 pierwszych miejsc na liście Billboard Top 100.

Rozwiń

Król Karol

Utrata rodzica to dziwna droga do zdobycia pracy. Ale ku zdziwieniu wielu osób, król Karol III zdołał zaskarbić sobie sympatię publiczności. Czy to dziwne, że w podróże zabiera ulubionego pluszowego misia? Tak. Czy to dobrze, że jest jednym z niewielu ludzi u władzy, którzy zwracają uwagę na problemy wynikające ze zmian klimatycznych? Również tak.

Rihanna

Każdy rok jest dobrym rokiem dla Riri, tylko z powodu bycia Rihanną. Ale w maju 2022 roku, piosenkarka urodziła swoje pierwsze dziecko, prezentując wcześniej najlepszą modę ciążową, jaką świat kiedykolwiek widział. I muzycznie, wygląda na to, że w końcu wróciła: znalazła czas, aby zajrzeć do studia i nagrać swoją pierwszą nową piosenkę od 2016 roku: "Lift Me Up" - utwór do ścieżki dźwiękowej najnowszej odsłony filmu "Czarna Pantera".

Dla tych celebrytów ostatni rok to porażka

Will Smith

W lutym, w największym moralnym i etycznym dylemacie od czasów Kanta, Will Smith uderzył Chrisa Rocka w twarz podczas rozdania Oscarów, ponieważ ten zażartował z włosów jego żony, Jady Pinkett Smith. Biorąc pod uwagę, że Oscary są niesamowicie nudne, chyba że coś pójdzie nie tak, była to prawdopodobnie przysługa dla świata. Nie powinien jednak bić ludzi, nawet jeśli są niegrzeczni w stosunku do jego żony. Will Smith zdążył już od tamtego czasu przeprosić Chrisa Rocka za swoje zachowanie.

Rozwiń

Kanye West

Nie ma nic zabawnego w zachowaniu Kanye Westa z 2022 roku: to nękanie swojej byłej żony, dzielenie się intymnymi szczegółami dotyczącymi życia innych ludzi online, antysemickie tyrady, czy też próba przekonania Donalda Trumpa, aby został jego partnerem w kampanii prezydenckiej w 2024 roku. Być może West powinien w 2023 roku w spokoju oddać się refleksjom?

Amber Heard i Johnny Depp

W procesie Depp przeciwko Heard wszystko wydawało się niewiarygodne - po tym, jak Heard określiła się jako "osoba publiczna reprezentująca przemoc domową", Depp pozwał ją o zniesławienie i wygrał, mimo że przegrał osobny proces o zniesławienie w Wielkiej Brytanii. Saga sądowa była ponura i nikt nie wyszedł z niej obronną ręką.

Źródło: inews.co.uk mm