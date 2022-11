Doda pokazała pierwsze zdjęcie z nowym partnerem. Są na wspólnych wakacjach. Gdzie wypoczywają?

W ostatnim czasie o Dorocie Rabczewskiej mówi się głównie w kontekście programu "Doda. 12 kroków do miłości". W reality-show Polsatu widzowie co tydzień śledzili, jak gwiazda poszukuje idealnego kandydata na męża. Pojawiło się w nim 12 mężczyzn, z którymi piosenkarka spędzała czas od maja do lipca 2022 r.

Wokalistka z dużym sukcesem wydała również niedawno ósmą płytę - "Aquaria".