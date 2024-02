Donald Trump zjednoczył polską scenę polityczną? Wszyscy krytykują jego kontrowersyjne słowa

Kontrowersyjne słowa Trumpa

Donald Trump zagroził, że gdy ponownie zostanie prezydentem USA, nie będzie chronił przed potencjalną rosyjską agresją krajów NATO, które nie wypełniają swych zobowiązań finansowych wobec Sojuszu. Co więcej, powiedział, że będzie „zachęcał” Rosję do ataku na te kraje. Na słowa Trumpa zareagował Biały Dom, oceniając, że są one „przerażające i bezsensowne”.

Politycy krytykuję wypowiedź byłego prezydenta USA

Małgorzata Paprocka, minister w Kancelarii Prezydenta RP podkreśliła, że „z naszej perspektywy to poziom naszych wydatków na zbrojenia jest najważniejszy, to aż 4 proc. PKB”. – W USA trwa wyścig o prezydenturę, stąd te emocje – podkreśliła.

– Niepokoi mnie to i nie wszystko da się wytłumaczyć ekscentrycznością Donalda Trumpa. Trump zawsze mówił, że NATO to nie tylko Ameryka i państwa europejskie też muszą płacić – oceniła z kolei poseł PiS Mirosława Stachowiak-Różecka.

Zdaniem Dariusza Jońskiego, posła KO „ostatnie godziny są bardzo niepokojące”. - Najpierw wysłannik Trumpa u Putina (wywiad Tuckera Carlsona z Putinem) . Teraz pojawia się ten wątek, w którym Trump mówi, że będzie zachęcał, żeby Rosja zaatakowała jakiś kraj NATO. Uważam, że racją stanu demokratycznego świata jest zrobić wszystko, żeby Trump nie wygrał wyborów. Trump wystawia bezpieczeństwo na sprzedaż, w kontekście wojny w Ukrainie i to, że jesteśmy państwem frontowym, ma to szczególne znaczenie – powiedział.

Adam Jarubas, europoseł PSL stwierdził, że „to co jest niebezpieczne dla nas, to takie zbliżanie narracji i Putina i Trumpa, a wspólnym mianownikiem jest Europa, te kraje nieodpowiedzialne, same proszą się o kłopoty”. Dodał, że wypowiedź Trumpa może stanowić pokusę dla Władimira Putina, żeby testować jedność NATO. – Dzisiaj brzmi to tak, jakby Donald Trump powiedział „mamy tam jakiś traktat, ale to ja się będę zastanawiał jak zareagować” – mówił.