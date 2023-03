Dramat żony Dawida Kubackiego. Apoloniusz Tajner zabrał głos

Miał pan okazję osobiście poznać Martę Kubacką. Niejednokrotnie okazywała duże wsparcie dla Dawida Kubackiego. Dawid i Marta Kubaccy to bardzo zgrana para. Martę Kubacką łączą też bardzo dobre relacje z innymi żonami i dziewczynami naszych skoczków. Wszystkie się nawzajem wspierają, niejednokrotnie odwiedzały Martę. Trzymam kciuki, jestem z nimi myślami i całym sercem, żeby wszystko się udało, żeby wyprowadzono żonę Dawida z obecnego stanu i wszystko szczęśliwie się zakończyło. Niestety, okoliczności zmusiły Dawida do zakończenia sezonu.

W ostatnich dniach, środowiskiem sportowym w Polsce wstrząsnęła wiadomość o chorobie Marty Kubackiej, żony Dawida Kubackiego. W takich chwilach sport, wyniki osiągane przez zawodników schodzą chyba całkowicie na dalszy plan? Sytuacja z żoną Dawida Kubackiego całkowicie zmieniła moje postrzeganie końcówki tego sezonu. To jest bardzo przykra i trudna sprawa. W takiej chwili jak ta, wszystkie inne rzeczy schodzą na dalszy plan. Naprawdę bardzo się przejmuję tym, co spotkało Martę Kubacką i Dawida. Jest mi bardzo przykro, że to się im przydarzyło.

A to był wyjątkowy sezon dla Dawida Kubackiego, najlepszy w jego karierze. Piętnaście razy stawał na podium, sześć razy zwyciężał zawody Pucharu Świata.

Dawid wrócił do super skakania. Do dobrego skakania mobilizowała go rodzina, żona, dzieci, ale też dobra atmosfera w całej grupie polskich skoczków. Starty w tym sezonie naprawdę bardzo go cieszyły. Końcówka walki o Kryształową Kulę zapowiadała się niezwykle ciekawie. Lahti to jest miejsce, które bardzo sprzyjałoby Dawidowi w osiągnięciu tam dobrych wyników, podobnie zresztą jak Kamilowi Stochowi. Myślę, że także w Planicy podczas lotów na zakończenie sezonu Kubacki byłby wysoko w klasyfikacji.