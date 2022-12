Elżbieta Dmoch z grupy 2 plus 1 zniknęła lata temu. Niedawno nagrała wiadomość dla fanów

Elżbieta Dmoch zaskarbiła sobie miłość słuchaczy śpiewaniem w słynnej grupie 2 Plus 1, z którą stworzyła hity "Windą do nieba" czy "Chodź, pomaluj mój świat". Odkąd zmarł jej mąż i współtwórca zespołu, Janusz Kruk, piosenkarka znacznie ograniczyła obecność na scenie, aż w końcu całkowicie porzuciła karierę.

Elżbieta Dmoch przerwała milczenie! Pierwsze nagranie od 20 lat

W święta do Polski przyjechał z Australii Andrzej Krzysztofik, który także był członkiem 2 plus 1. Doszło do spotkania dawnych gwiazd. Owocem tego spotkania jest nagranie, które opublikowano na facebookowym profilu fanów zespołu. Krzysztofik napisał dla Dmoch wierszyk - dedykację dla fanów, którą artystka wyrecytowała:

"Drodzy fani, tak mi miło, że trzymacie mnie w pamięci. Śpiewać dawno zapomniałam, chociaż czasem mnie to chęci. Więc parę nut i ciepłe słowa wszystkim fanom sercem nucę. Bo tak miło, że po latach jeszcze o mnie pamiętacie!"

Pod nagraniem dźwiękowym pojawiło się wiele komentarzy od wzruszonych fanów, którzy podziękowali Elżbiecie Dmoch za ogromną niespodziankę i pozdrowienia.