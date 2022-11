Festiwal filmowy EnergaCamerimage w Toruniu świętuje swój jubileusz!

Swoje produkcje twórcy zgłaszać mogli do dziewięciu konkursów. Obok konkursu głównego, w którym prezentowane będą filmy fabularne, zobaczymy także konkursy: filmów polskich, filmów dokumentalnych i to zarówno krótko, jak i długometrażowych, wideoklipów, pilotów seriali telewizyjnych, debiutów reżyserskich, debiutów operatorskich, a także etiud studenckich szkół filmowych i artystycznych.

Gratka dla fanów

Festiwal rozpocznie Gala Otwarcia po której widzowie zobaczyć będą mogli „Empire of light” - najnowszą produkcję cenionego reżysera Sama Mendesa, który pojawi się na gali by promować swój film i spotkać się z widzami. Tradycyjnie elementem wyróżniającym Festiwal, który narodził się w Toruniu 30 lat temu i który wrócił do tego miasta w 2019 roku, jest duża liczba spotkań i warsztatów dedykowanych twórcom zdjęć filmowych. Wśród blisko czterdziestu takich wydarzeń znajdziemy, seminarium, które poprowadzą wspólnie wybitni francuscy twórcy, reżyser Jean-Jacques Annaud (twórca m.in. filmów „Imię róży”, „Siedem lat w Tybecie” i „Wróg u bram”), operator Jean-Marie Dreujou, i scenograf Jean Rabasse. Razem opowiedzą o tym jak powstawał ich wspólny film „Notre-Dame płonie”. O tworzeniu wideoklipów, które na długo pozostają w pamięci opowie Vance Burberry (twórca teledysków m.in. Guns N’ Roses, Alice Cooper, Cher, Celine Dion, Pearl Jam, Ellie King, Avril Lavigne, Nickelback, Linkin Park, Backstreet Boys, Enrique Iglesias, Britney Spears), który odbierze jednocześnie nagrodę za Wybitne Osiągnięcia w Dziedzinie Wideoklipów.

Jednym z najważniejszych gości tegorocznej edycji Festiwalu EnergaCAMERIMAGE będzie Stephen H. Burum, twórca zdjęć do takich filmów jak „Nietykalni”, „Życie Carlita” i „Mission Impossible”, wyróżniony nagrodą za całokształt twórczości. Na scenie Centrum Kulturalno Kongresowego Jordanki, będącego sercem festiwalu pojawi się także reżyser Alex Gibney, okrzyknięty przez magazyn Esquire „najważniejszym dokumentalistą naszych czasów”. W Toruniu spotka się z widzami i odbierze nagrodę za wybitne osiągnięcia w filmie dokumentalnym. W programie Festiwalu znalazł się również przegląd niezwykle oryginalnych produkcji niemieckiej reżyserki awangardowej Ulrike Ottinger, której twórczość filmowa wyróżnia się unikatowymi poszukiwaniami formalnymi, nieskrępowaną wyobraźnią wizualną i odważnymi eksperymentami technicznymi. To jednak tylko przedsmak tego co czeka nas w Toruniu. Równie niezwykłą kobietą, która pojawi się w Toruniu będzie Sarah Greenwood, która odbierze Nagrodę Specjalną dla scenografki. Efekty jej pracy oglądać mogliśmy m.in. w filmach „Duma i uprzedzenie”, „Pokuta”, „Scherlock Holmes”, „Piękna i Bestia”. Za swą pracę Sarah Greenwood sześciokrotnie nominowana była do Oscara. W najbliższym czasie organizatorzy ujawniać będą kolejne nazwiska twórców, których spotkać będzie można w trakcie jubileuszowej edycji EnergaCAMERIMAGE.