Gdzie dzika przyroda potrafi zachwycić, czyli życie na pustyni i jazda po wydmach

Nikogo nie zaskoczy więc sklep z tym wszystkim, co jest potrzebne czworonożnym, garbatym zwierzakom. Ten inny świat budzi podziw.

Ten pierwszy świat, to strzeliste wieżowce, bijące rekordy wysokości i zachwycające architekturą. Ten drugi jest światem, który zatrzymał się w innej epoce. Bez zgiełku i wielkich świateł. Jest za to surowa przyroda, uboga, ale zarazem przyciągająca oczy roślinność, gdzie ludzie żyją w symbiozie z wielbłądami.

Dubaj ma wiele do zaoferowania poszukiwaczom egzotyki i luksusu. Do marca 2022 w mieście odbywa się światowa wystawa Expo 2020, dzięki czemu turyści w Dubaju mogą nacieszyć oczy atrakcjami nie tylko…

Dwa oblicza Dubaju

Wychodzi więc na to, że Dubaj ma dwa oblicza. Z jednej strony Museum of the Future, przestrzeń wystawiennicza poświęcona innowacyjnym i futurystycznym ideologiom, usługom i produktom, z drugiej zaś „miasto” Margham na pustyni, która jest rezerwatem przyrody.

Kierowca terenowej toyoty ostrzega, że jazda po wydmach wyzwala adrenalinę, ale dla tych o słabszych nerwach, może być prawdziwą udręką. Spróbować jednak trzeba.