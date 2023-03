Dobry duch wciąż unosi się nad Expo 2020 w Dubaju. Życie wróciło do Expo City Dubai

Czas się jednak nie zatrzymał

Jak wygląda dziś to miejsce? Czy spełniły się opinie o uchodzącym stamtąd życiu wraz z końcem światowej imprezy? Może na pierwszy rzut oka przypomina miejsce, w którym czas się zatrzymał. Nie do końca.

Centrum zrównoważonego rozwoju

Kompleks otwarto jako centrum zrównoważonego rozwoju, innowacji, edukacji i rozrywki, z kilkoma pawilonami i innymi atrakcjami. Postanowiono, że kilka pawilonów pozostanie. Pawilon Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Królestwa Arabii Saudyjskiej, Pawilon Kobiet, Wizji i inne, w tym pawilony Luksemburga, Australii, Pakistanu, Indii, Maroka i Egiptu.

Znów działają wieża widokowa Garden in the Sky i Surreal Water Feature, a są to atrakcje z czasu Expo 2020. Będą też nowe eksponaty, takie jak wystawa „Opowieści o narodach”, a Pawilon Opportunity stanie się Muzeum Expo 2020 w Dubaju. Wejście do Expo City Dubai jest bezpłatne, za zwiedzanie niektórych atrakcji trzeba będzie jednak zapłacić.