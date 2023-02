Grażyna Szapołowska może mieć poważne kłopoty. Chodzi o filmik, który został nagrany podczas prowadzenia samochodu

Grażyna Szapołowska nierozważna za kierownicą

Na aktorkę od razu spadły gromy internautów. Wyrażali oni swoje niezadowolenie w przeróżny sposób. Zarzucano Szapołowskiej, że nie tylko jej zachowanie jest nierozważne, to również karalne.

Sprawa Szapołowskiej zgłoszona na policję

Wiola vel Pudi, działająca również w mediach społecznościowych, postanowiła zgłosić to nagranie na policję.

"To nie jest babuleńka, która sprzedaje pietruszkę, żeby dorobić sobie do nędznej emerytury. To jest realne zagrożenie czyjegoś życia i zdrowia. Nie reagując, dajemy ciche przyzwolenie na łamanie prawa" - przekazała Niewyparzona Pudernica.