Rafał Brzozowski ma problem. Ktoś podszywa się pod niego w mediach społecznościowych. "Zgłaszam to wszystko do prokuratury"

Fałszywe konta Rafała Brzozowskiego

Rafał Brzozowski ma dość. Gwiazdor w ostatnim czasie otrzymuje mnóstwo wiadomości od swoich fanów pytających o to, czy dane konto w mediach społecznościowych, jest jego prywatnym kontem. Jak się okazuje, w sieci pojawiło się wielu oszustów, którzy podszywają się pod muzyka, a następnie piszą do fanów, by wyłudzić pieniądze.

"Rzadko mam takie komunikaty i ogłoszenia, ale uważam, że to jest bardzo ważna sprawa" - zaznaczył na wstępie prezenter.

"Dochodzą do mnie głosy od dłuższego czasu, że ktoś z uporem maniaka fałszuje moje konta, podszywa się pode mnie i cały czas próbuje, nie dość, że was zwodzić, że to ja do was pisze, to jeszcze, się okazuje, wyłudzać pieniądze." - wytłumaczył problem.