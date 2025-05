Iga Świątek wygrała z Emmą Raducanu w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju French Open. Rywalka ugrała zaledwie trzy gemy

W tegorocznym Australian Open Raducanu zdołała ugrać zaledwie gema, musiała więc przed kolejną potyczką zmienić coś w swojej grze, by nawiązać równorzędną walkę z byłą liderką rankingu. Od początku starcia próbowała więc nieco mieszać, atakować, gdy tylko miała okazję i zmuszać Igę do błędów. Nie wystarczyło to jednak na zbyt wiele.