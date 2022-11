Jak kupić używany samochód i nie dać się oszukać? Zobacz 3 sposoby NA

Co jest najlepszym źródłem ofert sprzedaży samochodów używanych ? Od kogo najlepiej kupić używane auto? Ile posiadanych pieniędzy należy odłożyć na potencjalne wydatki związane z zakupem pojazdu, który nie jest nowy? Jakie są plusy i minusy zakupu auta w komisie od handlarza? Na co zwrócić uwagę podczas jazdy próbnej? O tym wszystkim dowiecie się z naszego programu. Zobacz odcinek 3 sposoby NA. Tym razem na to, jak kupić używany samochód i nie dać się oszukać.