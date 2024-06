Jarosław Kaczyński nie stawił się przed komisją śledczą ds. tzw. afery wizowej

Stwierdził, że "nie ma mojej zgody, nie ma zgody całej komisji na stawianie się ponad prawem".

"W związku z tym chciałbym złożyć wniosek, przedstawić projekt uchwały, ale również stwierdzić, że jest to nieobecność nieusprawiedliwiona. Ponieważ jest to pierwsza nieobecność nieusprawiedliwiona i licząc na to, że stawi się na kolejnej komisji, w dniu dzisiejszym złożę wniosek dotyczący wystąpienia do Sądu Okręgowego w Warszawie o nałożenie na Jarosława Kaczyńskiego kary pieniężnej" - zawiadomił poseł Szczerba.