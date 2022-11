Jerzy Engel specjalnie dla nas: Ekwador był o klasę lepszy od Kataru

Jak oceni pan poziom pierwszego meczu mistrzostw świata, pomiędzy gospodarzem turnieju Katarem a Ekwadorem?

Bardzo słabo. Na pewno nie sprostał ogromnym nakładom finansowym, które poczyniono, aby turniej odbył się w Katarze. Gospodarze bardzo zawiedli, zaprezentowali się przeciętnie.

Spodziewał się pan aż tak słabego Kataru? To pierwszy gospodarz mundialu od 1970 roku, który nie zdobył bramki w swoim inauguracyjnym spotkaniu na mundialu.

Spodziewałem się, bo Katar gra w tym turnieju tylko dlatego, że jest gospodarzem imprezy. Nie musieli przechodzić żadnych kwalifikacji, a to powoduje, że nigdy nie wiadomo w jakiej jest się formie. Patrząc na skład Kataru i na to jak był formowany, spodziewałem się, że będzie słabszy od Ekwadoru.

Co można powiedzieć z kolei o Ekwadorze?

Był o klasę lepszy od Kataru. Po zdobyciu dwóch bramek w pełni kontrolował spotkanie. Gospodarze byli zbyt słabi, żeby zagrozić drużynie z Ameryki Południowej. Ekwador wygrał w pełni zasłużenie, chwilami pokazując całkiem niezły futbol. Do momentu, gdy nie miał pewnej wygranej, prezentował się bardzo skutecznie.