Joanna Krupa pobita na ulicy. Celebrytka opublikowała wstrząsające nagranie. Jest komentarz fotomodelki

W czwartek opublikowała wyjaśnienie. Okazuje się, że nagranie jest elementem kampanii informacyjnej organizacji ratującej zwierzęta, PETA, którą Joanna Krupa wspiera od lat. Wideo miało zwrócić uwagę na ludzką ignorancję i brutalny charakter przemysłu wełnianego.

"Prawda jest taka, że staję w obronie owiec, które są bite, aby pozyskać wełnę. Dziękuję za miłe wiadomości i tym, którzy pisali do mnie, aby upewnić się, że wszystko w porządku. Przepraszam, jeśli kogoś zaniepokoiłam, ale taka jest dzisiejsza rzeczywistość i każdemu może się to przytrafić. Dołączyłam do PETA, aby dokładnie pokazać, jak wygląda życie owiec w przemyśle wełnianym. Są bite, deptane, okaleczane i zabijane, a to musi się teraz skończyć. Nikt nie zasługuje na to brutalne traktowanie – ani ja, ani ty, ani zwierzęta" - napisała celebrytka.