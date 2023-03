Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki wrócili do siebie? Tak zareagował aktor na pytanie o ich ostatnie spotkania Małgorzata Puzyr

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki są znów parą. Aktor odpowiedział na pytanie fot. FOTON/PAP

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki zostali niedawno przyłapani na namiętnych pocałunkach. To nie pierwszy raz, kiedy byli widziani razem od rozstania w październiku 2022. Aktor odniósł się do medialnych spekulacji o tym, że już do siebie wrócili.