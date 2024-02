Justyna Steczkowska przeprosiła Izabelę Zabielską, której utwór zgłoszono do Eurowizji 2024. Nastąpi pojednanie?

Izabela Zabielska, znana głównie jako influencerka, postanowiła spróbować swoich sił w świecie muzyki. Mimo że jej działalność w przeszłości ograniczała się głównie do prowadzenia mediów społecznościowych, od zawsze marzyła o karierze muzycznej. W 2017 roku wydała swój debiutancki utwór pt. "Czy Ty kochasz mnie", który już wtedy spotkał się z zainteresowaniem, jednak jej najnowszy kawałek zgłoszony do tegorocznych preselekcji Eurowizji, "Nowhere To Go", zdobył duże uznanie, osiągając w miesiąc 430 tysięcy odtworzeń na YouTube.