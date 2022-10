Karolina Lizer w programie Muzotok zdradza sekrety z muzycznego życia. Jak się występowało z Dodą? Jakie piosenki grupy ABBA lubi? - WIDEO Tomasz Dereszyński

Przed Wami wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, laureatka Festiwalu w Opolu i nie tylko, Karolina Lizer. Zapraszam Tomasz Dereszyński. Karolina Lizer to trzykrotna zwyciężczyni KFPP 2022 w Opolu. Zdobyła nagrodę Jury i Nagrodę Publiczności oraz Nagrodę ZAIKS za tekst piosenki „Czysta woda”. To także finalistka Debiutów na KFPP w Opolu, wyróżniona w Szansie na Sukces. Piosenka „Czysta Woda” znalazła się w czołówce polskich preselekcji do Eurowizji 2022. Dowiemy się, skąd czerpie inspiracje, jak wspomina występy w amfiteatrze w Opolu, które piosenki grupy ABBA lubi najbardziej oraz jak jej się współpracowało z Dodą. Warto dodać, że Karolina Lizer podczas festiwalu w Opolu w 2022 r. pokonała m.in. Stanisławę Celińską i Wojciecha Cugowskiego. Brawo. Na deser Karolina przeszła test tendencyjnych pytań pod nazwą "Piątka Deresza".