Katarzyna Cichopek po raz pierwszy o Paulinie Smaszcz. Tego nikt się nie spodziewał

W ubiegłym tygodniu najstarszy syn Pauliny Smaszcz i Macieja Kurzajewskiego po raz pierwszy został ojcem. Radosną nowiną postanowili podzielić się świeżo upieczeni dziadkowie. Prezenter nie ukrywał, że to wyjątkowy moment w jego życiu.

"Dzisiaj przyszła na Świat Piękna Dziewczynka, która będzie do mnie mówić Dziadku Maćku!" – napisał Kurzajewski na Instagramie. Następnie zwrócił się do syna i synowej: "Kochani Lauro i Franku, wielkie gratulacje!!! Kocham Was! Cudowny dzień!!!".