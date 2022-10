Katarzyna Cichopek w pierwszym wywiadzie od ogłoszenia związku z Kurzajewskim: otwieram nowy rozdział

Ledwie dzień później (8 października) para gościła w "Pytaniu na śniadanie", gdzie mówiła o swoim uczuciu. W pewnym momencie Cichopek i Kurzajewski obdarowali się nawet buziakiem przed kamerami TVP. Z okazji wyjątkowego jubileuszu, 40-latka postanowiła też udzielić wywiadu, który ukazał się w magazynie "Party".

Skończyłam 40 lat i czuję, że otwieram w życiu nowy rozdział. To, co było, zostawiam za sobą i z optymizmem patrzę w przyszłość. Sama jestem ciekawa, co mi przyniesie. Życzę sobie zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń, zwłaszcza podróżniczych i miłości - powiedziała Cichopek.