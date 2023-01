Kiedy trzeba iść do kościoła? Święta nakazane w Kościele katolickim - lista

Kiedy trzeba iść do kościoła?

Każdy katolik zobowiązany jest do uczestnictwa we mszy św. w określone dni w roku. Są to tzw. święta nakazane, w te wyjątkowe dni należy nie tylko udać się do Kościoła, ale również powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego.