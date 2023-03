Kim jest Ben Lederman? Debiutant w kadrze Fernando Santosa ma przeszłość w szkółce Barcelony

Kim jest Ben Lederman?

Środkowy pomocnik obecnego lidera Ekstraklasy urodził się w 2000 roku w… Los Angeles. Pochodzi on bowiem z rodziny imigrantów z Izraela, którzy przyjechali do Stanów Zjednoczonych. Polskie korzenie miała jego mama, więc Lederman mógł także ubiegać się o paszport RP. Poza polskim, piłkarz ma również amerykańskie oraz izraelskie obywatelstwa.

W wieku 11 lat wypatrzyli go łowcy talentów legendarnej szkółki klubu FC Barcelona, znanej pod nazwą La Masia. Razem z całą rodziną Lederman przeprowadził się do Katalonii. Trenował także w akademii IMG na Florydzie.

Następnie trafił do młodzieżowej drużyny KAA Gent z Gandawy w Belgii, po czym dołączył do izraelskiego klubu Hakoah Amidar, aż finalnie w lutym 2020 roku pozyskał go Raków Częstochowa.

Co prawda zawodnik wystąpił w reprezentacjach Stanów Zjednoczonych do lat 15 i 17, ale w 2022 zadebiutował w polskiej kadrze U-21. Do tej pory rozegrał tam trzy spotkania.