Kobieta dopadła „ojca” Brexitu i oblała go mlecznym koktajlem - WIDEO

Do zdarzenia doszło w Clacton-on-Sea we wschodniej Anglii po tym, gdy Nigel Farage wychodził z pubu, gdzie rozmawiał o swojej kampanii wyborczej. Na ulicy zaatakowała go 25-letnia Victoria Thomas Bowen. Kobieta stanie 2 lipca przed sądem. Będzie też sądzony mężczyzna, który wdał się po zajściu w przepychankę z interweniującym policjantem.