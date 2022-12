Koleje Małopolskie uruchomiły dwa zimowe pociągi z myślą o turystach

Zgodnie z informacją przekazaną przez przewoźnika, „Luxtorpeda” z Krakowa Głównego do Zakopanego będzie kursować we wszystkie soboty i niedziele do 26 lutego oraz 6 stycznia. Ze stolicy Małopolski skład wyrusza o g. 6:43, a pod Tatry dojeżdża o 9:47. W drogę powrotną z Zakopanego odjeżdża o 18:20, aby o o 21:29 pojawić się na dworcu Kraków Główny.

Koleje Małopolskie przypomniały, że w dalszym ciągu ze względu na kompleksową przebudowę stacji Zakopane pociągi zmierzające do stolicy Tatr kończą bieg na peronach tymczasowych zlokalizowanych na zakopiańskiej Spyrkówce (około 1400 metrów na północ od dworca).

Transgraniczne weekendowe połączenie kolejowe między Muszyną a stacją Poprad Tatry na Słowacji kursuje we wszystkie soboty i niedziele - do 26 lutego.

Przewidziano dwie pary pociągów wyjeżdżające ze stacji docelowych: Muszyna o 10:00 i 17:56 oraz Poprad Tatry o 7:29 i 15:29.Trasa pociągu wiedzie przez miejscowości słowackiego Podtatrza. Zatrzymuje się on na stacjach: Plavec, Stara Lubovna, Podolinec, Spiska Bela, Keżmarok, Studeny Potok.(PAP)