Pakistan jest jednym z dwóch krajów na świecie – drugim jest Afganistan – gdzie nie wyeliminowano śmiertelnego wirusa polio. Prowincja Beludżystan graniczy z Afganistanem i Iranem w południowo-zachodniej części Pakistanu. Pakistańskie biuro Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nadzoruje kampanię, która potrwa do 1 czerwca i obejmie 45 milionów dzieci. Organizacja poinformowała, że 400 000 pracowników służby zdrowia będzie chodzić od drzwi do drzwi, aby podać szczepionki.