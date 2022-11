Komedia „żONa” – liberalne kaznodziejstwo czy jednak coś więcej?

Napisałem niedawno, ze lubię większość inscenizacji niezwykle płodnego reżysera Adama Sajnuka. Przede wszystkim te produkowane w Teatrze WARSawy, gdzie on jako jego szef na ogół celnie wychwytuje niezłą literaturę współczesną i przyrządza ją z nieco offowym posmakiem i szczyptą tajemnicy.

Tym razem Sajnuk wystąpił wszakże jako inscenizator komercyjnej komedii „żONa” francuskiej aktorki Jade-Rose Parker, podobno we Francji popularnej. Wystawił ją na impresaryjnej scenie Spektaklove w tak zwanej Małej Warszawie. Offowe jest tu otoczenie starych praskich Szmulek. Za to wnętrze z czerwonym dywanem na premierze, gośćmi celebrytami, a w tle z bogatą akcją promocyjną. jest zdecydowanie mainstreamowe. Co nie jest zarzutem, a stwierdzeniem faktu.

W poszukiwaniu wieloznaczności

Zdaje się, że Sajnuk miał wrażenie, iż znalazł w tym tekście coś więcej niż zbiór standardowych sytuacji, przewidywalnych gagów słownych i bezpiecznych paradoksów. Jak zwykle okazał się staranny w aranżowaniu szczegółów – wypada tu odnotować inteligentną, choć pozornie dość oczywistą scenografię Katarzyny Adamczyk, i zwłaszcza to, co jest siłą wielu jego innych spektakli: soczystą, fantazyjną, chwilami niemal groteskową muzykę Michała Lamży.