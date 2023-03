Koszmar reprezentacji Polski na starcie eliminacji ME [GALERIA]

Mecz z Czechami nie poszedł według planu reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni musieli wyciągać piłkę z siatki już po 30 sekundach od pierwszego gwizdka sędziego. Czesi zaskoczyli nas wrzutem z autu. Piłkę głową do siatki skierował Krejci. Kiedy my nadal rozpamiętywaliśmy pierwszą bramkę, reprezentacja Czech postanowiła wyprowadzić drugi cios. David Jurasek urwał się Matty'emu Cashowi na skrzydle i wrzucił w pole karne. Tam Tomas Cvancara uprzedził Jakuba Kiwiora i uderzeniem z bliska wpisał się na listę strzelców.

Czechy-Polska 3-1. Jan Bednatrek: Ciężko cokolwiek powiedzieć

- Ciężko cokolwiek powiedzieć po takim meczu. To jest nie do zaakceptowania. My jako piłkarze na takim poziomie nie możemy sobie pozwolić na taki start. To totalny szok dla naszej drużyny. Wypada tylko przeprosić kibiców i powiedzieć sobie kilka ważnych rzeczy w szatni - powiedział po meczu Jan Bednarek.