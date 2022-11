Kraśko jednak wrócił do pracy. Dziennikarz pojawił się w poniedziałkowym wydaniu "Faktów" TVN. Czym będzie się zajmował?

Seria kłopotów Piotra Kraśki

Problemy Piotra Kraśki zaczęły się na początku czerwca, kiedy światło dzienne ujrzał fakt, że dziennikarz przez pięć lat nie rozliczał się z fiskusem. Miał nie złożyć w określonym terminie zeznań podatkowych PIT 36L i 37 oraz deklaracji VAT-7 (w którego przypadku dotyczyło to lat 2012-2016). Według szacunków fiskusa, do momentu, w którym Kraśko pracował dla TVP (czyli do stycznia 2016 roku) zarobił ponad 700 tys. złotych. Jeśli chodzi o jego działalność gospodarczą, którą prowadzi od roku 2008, to przychody z tego tytułu mogły sięgnąć 2,8 mln zł. Zaległe podatki wraz z odsetkami (ponad 760 tys. zł) zostały przez prezentera szybko uregulowane, a ponieważ przedstawił też dodatkowe faktury, które wystawił w analizowanym okresie, izba skarbowa uznała te okoliczności za łagodzące, dzięki czemu umorzono postępowanie.