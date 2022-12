Krzysztof Czeczot jest alkoholikiem. Znany aktor i reżyser opowiedział o walce ze swoim uzależnieniem

Krzysztof Czeczot jest alkoholikiem. Nie pije od sześciu lat

"W tym roku odkryłem, że bycie trzeźwym i w abstynencji to jedno, a bycie w kontakcie ze swoimi emocjami, to drugie. Nałogowe regulowanie uczuć i mechanizmy iluzji i zaprzeczeń to naprawdę potężne bestie" - dodał.

Rzucił picie z myślą o sobie i dziecku

Aktor wyznał, że zdecydował o życiu w trzeźwości nie tylko, żeby ratować siebie, ale także z myślą o swoim dziecku. Nie chciał, by jego dzieciństwo przypominało to, na co on musiał patrzeć wiele lat temu.