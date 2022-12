Ks. Puzewicz: Tylko ludzie, którzy mają nadzieję są w stanie mocno iść ku przyszłości

Z kim ksiądz usiądzie do wigilijnego stołu?

W tym roku w dosyć zróżnicowanym towarzystwie, choć nie jest to dla mnie coś wyjątkowego. Będą to głównie osoby ubogie, ale także i te, które są w kryzysie bezdomności, czy wychodzą z bezdomności. Będzie trochę uchodźców, nie tylko tych z Ukrainy, ale i tacy, których gościmy przez nasze organizacje od dawna. Będą też osoby, które akurat teraz próbują wracać do społeczeństwa po pobycie w zakładach karnych, czyli byli więźniowie i oczywiście wolontariusze.

Na stole pojawi się pusty talerz dla zbłąkanego wędrowcy?

Uważam, że w tym roku mamy taką sytuację, kiedy wszystkie wolne miejsca przez tradycję ustanowione jako pewien symbol, powinny zostać zajęte przez Ukraińców. To byłoby dosyć obłudne, gdybyśmy stawiali ten wolny talerzyk i nie zaprosili kogoś, kto rzeczywiście chętnie usiadłby z nami do wigilii. Oczywiście, możemy postawić dodatkowy, pusty talerz, bo taką mamy tradycję, ale mamy też tradycję goszczenia ludzi, którzy do nas przybywają. Wydaje mi się, że wigilia jest właściwym momentem, czy właściwym czasem, aby tym osobom pozwolić obok nas usiąść do wieczerzy wigilijnej.