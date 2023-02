Książę Harry zdecydował w sprawie koronacji Karola III. Postawił ojcu i bratu warunki. Książę William zareagował na jego żądania

W ubiegłym roku Pałac Buckingham oficjalnie ogłosił, że koronacja Karola III i jego małżonki Camilli odbędzie się 6 maja 2023 roku. Wydarzenie będzie miało miejsce w opactwie Westminster w Londynie. Co ciekawe, to pierwsza w historii Wielkiej Brytanii koronacja władcy, który ma na koncie oficjalny romans i rozwód. To jednak nie wszystko, król Karol III zamierza też nieco zmienić przebieg samej ceremonii - nie chce, żeby część rytuału odbywała się pod osłoną i planuje, aby namaszczenie świętym olejem odbyło się na oczach poddanych.