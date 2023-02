Księżniczka Charlotte będzie musiała pójść do pracy? Król Karol III planuje przykręcić kurek z pieniędzmi

Księżniczka Charlotte pójdzie do normalnej pracy? Wiele się może zmienić w rodzinie królewskiej

Brytyjska prasa rozpisuje się o tym, jak król Karol III szuka oszczędności. Monarcha zamierza przykręcić nieco kurek z pieniędzmi i zmotywować członków rodziny królewskiej do normalnego zarabiania. Jego decyzje mogą mieć wpływ m.in. na księżniczkę Charlotte.

Brytyjska prasa donosi o rewolucyjnych zmianach, które już wkrótce mają zajść na dworze królewskim. Z ujawnionych informacji wynika, że członkowie rodziny królewskiej w niedalekiej przyszłości będą zmuszeni do "normalnej" pracy, żeby zarobić na swoje potrzeby. Nie zwolni ich to z obowiązków względem monarchii.

Rodzina królewska będzie normalnie pracować?

O rewolucji szykowanej przez króla Karola III donosi "Daily Star". Według publikowanych przez gazetę informacji, ojciec Williama i Harry'ego planuje nieco "odchudzić" brytyjską monarchię i zminimalizować ilość opłacanych przez podatników krewnych. Częsty bywalec w Pałacu, Richard Eden, przekazał w rozmowie z tabloidem, że zmiany dosięgną już księżniczkę Charlotte. Oznacza to, że córka Williama i Kate będzie musiała w przyszłości poszukać sobie "normalnej" pracy.

Charlotte pójdzie do pracy? Co na to William i Kate?