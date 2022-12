Lana Del Rey zapowiada nowy album. Znamy datę premiery. Jest już tytułowy singiel

Lana Del Rey zapowiada nowy album z utworem tytułowym „Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd”, który jako singiel jest już dostępny w sieci. Kiedy premiera dziewiątego studyjnego krążka wokalistki?

"Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd" to pierwsza nowość od Lany Del Rey od czasu jej gościnnego udziału w piosence Taylor Swift "Snow on the Beach" w październiku.

Rozwiń

Co znajdziemy na nowej płycie wokalistki?

Singiel jest pierwszą próbką jej nadchodzącego albumu o tej samej nazwie. Utwór napisali Del Rey i Mike Hermosa, a wyprodukowali Del Rey, Jack Antonoff, Drew Erickson i Zach Dawes. "Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd" będzie kontynuacją albumu Del Rey z 2021 roku -"Blue Banisters". Album będzie zawierał w sumie 16 piosenek. Wystąpią na nim m.in.: Father John Misty, Tommy Genesis, Jon Batiste i Bleachers.

Kiedy premiera nowej płyty Lany Del Rey?

Singiel "Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd" jest już dostępny. Album Lany Del Rey o tym samym tytule ukaże się 10 marca 2023 roku i można go już zamawiać w przedsprzedaży.

Kim jest Lana Del Rey?