Legendarny mem "distracted boyfriend" odtworzony po latach. Ale czy to ci sami bohaterowie? Damian Świderski

Czy to są te same osoby, co na słynnym memie? Twitter/John O'Connel

"Roztargniony chłopak" to mem o chłopaku, który idąc ze swoją dziewczyną, ogląda się za inną. Ten obrazek w internecie osiągnął status kultowego i legendarnego. Fotografia, która posłużyła do jego stworzenia, została wystawiona na wystawie w Nowym Jorku. I od razu posłużyła do stworzenia nowego mema - "spotkanie po latach". Nieco starsi ludzie zrobili zdjęcie na jego tle, przybierając te same pozy co pierwowzory. Tylko czy to na pewno te same osoby?