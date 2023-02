Lil Masti zrugana przez fanów za "utknęłam w Turcji". Fala negatywnych komentarzy

Lil Masti wybrała się na wakacje ze swoim partnerem. Oczywiście, wyjazd relacjonowała w swoich mediach społecznościowych. Na jej Instagramie pojawiło się dramatyczne nagranie z podóży do Egiptu. Pożaliła się, że jej egipskie wakacje mogły zostać skrócone o dwa dni z powodu opóźnienia lotu z Polski do Turcji, gdzie miała zmienić samolot.

"Dolecieliśmy do Turcji i dosłownie minutę temu nam odleciał samolot. Może zdążymy, ale są takie opóźnienia, że to po prostu... za*ebiście. Przez to, że nasz lot został opóźniony, nie zdążyliśmy na lot do naszego miejsca docelowego, a kolejny mamy dopiero jutro o pierwszej w nocy, więc musimy teraz w Istanbule poszukać hotelu" - żaliła się swoim fanom.