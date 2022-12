Maciej Iwański z Doha, "Zza kulis mundialu": Maroko w półfinale, czyli jak się buduje. I jak kibice świętowali w Katarze tuż po awansie

Jeszcze nigdy, do sobotniego wieczora, afrykańska reprezentacja nie wyszarpała sobie prawa gry w półfinale mistrzostw świata. Marzył Kamerun w 1990, Senegal w 2002 roku i Ghana. W tym ostatnim przypadku zaklinano rzeczywistość i przed meczem z Urugwajem powtarzano, że po to Afryka zorganizowała mundial, by się tego sukcesu doczekać. Błąd. Trzeba było jeszcze dwunastu lat i szalonego wizjonera, który udowodnił, że opowieści o mozolnym procesie budowy reprezentacji nie bronią się wobec tego, co zaproponował Walid Regragui.

47-latek wygrał kilka miesięcy temu afrykańską Ligę Mistrzów z Wydad AC i na konferencji pomeczowej krzyczał, że nie liczy się jakość (za jej brak był krytykowany), tylko zwycięstwo. Niby czerpie z Guardioli i Ancelottiego, ale w Katarze najwięcej widać ręki także podziwianego przez niego Simeone. Afryka potrzebowała trenera ze swojego kontynentu, choć urodzonego i piłkarsko ukształtowanego we Francji, by pokonać wcześniejsze bariery.