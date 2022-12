Małopolska pod śniegiem. MPO będzie wywoziło śnieg z miejsc, w których zalega

Statystyki te obejmują czas od godz. 7 rano w poniedziałek do godz. 7 rano we wtorek. "Na szczęście nie ma osób rannych" – powiedział PAP rzecznik małopolskiej PSP Hubert Ciepły. W niedzielę w Suchej Beskidzkiej drzewo zmiażdżyło samochód. Nikt nie został rany.

Minionej doby najwięcej interwencji, po powiecie krakowskim, strażacy przeprowadzili w powiatach olkuskim – 55 i chrzanowskim – 33.

"To głównie połamane pod ciężarem śniegu gałęzie, konary na chodnikach, ulicach, także na liniach energetycznych" – relacjonował rzecznik.

W Krakowie, tak jak i większości Małopolski, śnieg pada od piątku. Zgodnie z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, we wtorek opady będą zanikać. Ma być jednak mróz, sięgający w nocy do minus 14 st. C.

Zgodnie z informacjami IMGW, we wtorek rano grubość pokrywy śnieżnej w Krakowie i Nowym Sączu wyniosła 21 cm, w Tarnowie 26 cm, w Zakopanem – 30, a na Kasprowym Wierchu – 79 cm.