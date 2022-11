Marina Łuczenko nagrała utwór na mundial 2022. Wojciech Szczęsny napisał refren do "This Is the Moment" Małgorzata Puzyr

Marina Łuczenko-Szczęsna nagrała utwór na mundial 2022. Za refren odpowiada bramkarz polskiej reprezentacji fot. sylwia dabrowa /polska press

Nowy utwór Mariny to propozycja na tegoroczny mundial. Piosenkarka zdradziła kulisy powstawania piosenki "This Is the Moment". Okazuje się, że za refren do kawałka odpowiedzialny jest mąż artystki - bramkarz polskiej reprezentacji Wojciech Szczęsny.