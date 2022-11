Robert Lewandowski o... Hance Mostowiak i "śmierci w kartonach". "M jak miłość" odpowiedziało piłkarzowi

W 862. odcinku, bohaterka zmarła wskutek pęknięcia tętniaka mózgu, gdy zderzyła się z kartonami. Aktorka w rozmowie z Kubą Wojewódzkim wyznała, że produkcja nie miała pieniędzy, żeby zniszczyć auto jej postaci w wypadku samochodowym. Scena została wyśmiana w internecie i doczekała się wielu przeróbek i memów.

Nie wszyscy jednak kojarzyli tę historię, więc polski napastnik chciał im pokazać fragment w internecie, niestety nie miał jeszcze włączonej sieci.

- On nie wie, o co chodzi z kartonami. Chcieli uśmiercić Kożuchowską w "M jak miłość". W kartony wjechała. To jest taki top of the top - tłumaczył.