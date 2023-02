Mężczyzna dostał „kosza” od kobiety. Nie mógł się z tym pogodzić, więc poszedł do sądu i domaga się odszkodowania OPRAC.: Adam Kielar

Pewien mężczyzna z Singapuru usłyszał od bliskiej mu kobiety, że mogą być „tylko przyjaciółmi”. Trafienie do tzw. „friend zone” na tyle mu się nie spodobało, że… postanowił skierować sprawę do sądu. Jak pisze „Washington Post”, domaga się on bardzo wysokiego odszkodowania, w wysokości ponad 2 milionów dolarów.