Michał Milowicz w szpitalu. Artysta przeszedł operację biodra? "Nie jest lekko, ale przecież chłopaki nie płaczą"

Michał Milowicz zaręczony. Ledwie kilka tygodni temu aktor pokazał światu swoją wybrankę, a teraz okazało się, że były już nawet oświadczyny. – To miała być nasza tajemnica, ale wyszło teraz wszystko…

Dry January, czyli "suchy styczeń", to trend, którego celem jest rezygnacja ze spożywania alkoholu w pierwszym miesiącu nowego roku. Artysta przebywający w szpitalu zdecydowanie jest pozbawiony takiej możliwości.

Trzymajcie kciuki za rehabilitację, abym jak najszybciej mógł wrócić do Was i na deski teatru etc… - czytamy dalej.

Michał Milowicz jest już zatem po zabiegu, a w najbliższych dniach czeka go długa rehabilitacja. Piosenkarz się jednak nie poddaje i cały czas pozostaje optymistycznie nastawiony do życia "Uściski dla wszystkich i wspaniałego, spokojnego i przede wszystkim zdrowego 2023 roku!" życzy swoim fanom, by zaraz zakończyć wiadomość w typowy dla siebie sposób.